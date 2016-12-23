Секретарем Челябинского реготделения «Единой России» остался Мякуш
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш сохранил за собой пост секретаря регионального отделения «Единой России», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» с XXIX отчетно-выборной конференции партии.
Конкуренцию Мякушу составила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.
В ходе голосования в счетную комиссию было подано 275 бюллетеней, три из них признаны недействительными, Владимира Мякуша поддержали 258 делегатов, Людмилу Шеболаеву – 14.
Напомним, спикер регионального парламента является секретарем политсовета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» с 2005 года.