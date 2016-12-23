Секретарем Челябинского реготделения «Единой России» остался Мякуш

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш сохранил за собой пост секретаря регионального отделения «Единой России», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» с XXIX отчетно-выборной конференции партии.

Конкуренцию Мякушу составила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

В ходе голосования в счетную комиссию было подано 275 бюллетеней, три из них признаны недействительными, Владимира Мякуша поддержали 258 делегатов, Людмилу Шеболаеву – 14.

Напомним, спикер регионального парламента является секретарем политсовета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» с 2005 года.