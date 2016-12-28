На выборы президента РФ в 2018 году направят почти 15 млрд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ЦИК России планирует направить в предстоящем году 14,9 млрд рублей на кампанию по выборам президента РФ – само голосование назначено на март 2018 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Бюджет 2017 года состоит из двух основных цифр. Это цифра, которая выделена нам на проведение избирательной кампании президента, 14,9 млрд рублей, и средства на финансирование текущей деятельности ЦИК, ее подведомственных организаций, и деньги, которые мы отдаем избирательным комиссиям субъектов РФ, – это около 5,5 млрд рублей», – рассказал федеральным СМИ зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, доступ к 14,9 млрд ЦИК РФ получит после того, как выйдет решение о дате, начале и объявлении избирательной кампании.

Булаев отметил, что еще около 900 млн рублей выделено на проведение довыборов в Госдуму по одномандатным округам. Доступ к данной сумме также будет получен, когда будут объявлены довыборы по каким-либо одномандатным округам.