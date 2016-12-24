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Агентство новостей Доступ 1 24 декабря 2016 года, 15:54

Дубровский рассказал, когда Тефтелев уйдет из мэров


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области рассказал журналистам, когда в Челябинске сменится мэр, – по словам Дубровского, Евгений Тефтелев в его команде человек неслучайный, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 24 декабря, глава региона провел пресс-конференцию по итогам года, в ходе которой, в том числе, упомянул о состоянии южноуральской столицы и работе градоначальника.

«Как только мой кредит доверия к Тефтелеву будет исчерпан, он сразу прекратит работать первым руководителем города. Раз он работает – значит, этот кредит есть», – сказал Дубровский, добавив, что ему тоже бывает обидно за Челябинск, особенно если сравнивать его с соседним Екатеринбургом.

«Мне все время обидно, когда я приезжаю в Екатеринбург на совещания и вижу, какой это город. Но я понимаю, что он стал таким не за последние два-три года, а лет за 20. У них это получилось лучше, чем у нас. По каким причинам? Потому что там руководители не отделяли себя от территории. Тогда как те, кто управлял Челябинском ранее, похоже, никогда не связывали свою жизнь с этим городом, рассматривая его только как площадку для зарабатывания денег», – сказал Борис Дубровский.

Губернатор призвал понимать ту «базу», с которой пришлось работать челябинскому мэру, и добавил, что за последние два года город хуже не стал: «Я не буду сейчас называть фамилии. Но надо понимать, каким Тефтелев город принял. Где выставочные центры? Что с дорогами? Сколько земли отдано под торговые центры? “Гринфлайт” – чей?!»

Глава региона развил мысль об улучшении состояния Челябинска, отвечая на вопрос про саммит ШОС и перспективы его проведения в 2020 году.

«ШОС для меня это не цель, а средство. Средство привести город в порядок, наладить инфраструктуру, построить такие объекты, как конгресс-холл, который нужен мегаполису и впоследствии будет работать и как выставочный центр, и как концертный зал», – сказал Дубровский, отметив, что и сам он, и его команда хотят и будут развиваться вместе с городом.

«Я на троечку работать не могу. И Тефтелеву не позволю», – резюмировал глава региона.

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Теги: челябинская область, итоги года, борис дубровский, новости челябинска, евгений тефтелев
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