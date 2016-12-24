Дубровский об отставке мэра Копейска: Человек просто не оценил свои силы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ближайшее время в Копейске (Челябинская область) пройдет новый конкурс по выборам главы города – напомним, избранный депутатами бывший МЧСник Владимир Устинов продержался на посту чуть более двух недель, 21 декабря губернатор принял его отставку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня в ходе итоговой пресс-конференции глава региона прокомментировал отставку. «Несмотря на то, что участники конкурса проходят тщательный отбор, человек просто не до конца понимал, что ему предстоит в этом городе», – сказал Борис Дубровский

Он добавил, что в ходе нового конкурса соискателям предстоит еще более качественно оценить свои возможности. «Чехарда мне точно не нужна. Я – за конструктивизм и за развитие. Поэтому не допустим сбоя. Выберем достойного профессионального и компетентного человека, который с открытыми глазами встретит 280 исков и будет готов думать, где искать 600 миллионов для исполнения судебных решений о расселении ветхо-аварийного жилья, решать другие насущные вопросы города и понимать свою ответственность. Который будет интегрирован в команду областного правительства», – сказал Дубровский.



При этом губернатор отметил, что проведенная в области реформа МСУ – когда главу муниципалитета выбирают не граждане, а депутаты – его в целом не разочаровала, поскольку к руководству муниципалитетами приходят, в основном, люди компетентные и профессиональные. Хотя расти и развиваться еще есть куда, добавил Дубровский.