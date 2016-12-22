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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 11:56

Депутаты Заксобрания сменили главу Счетной палаты Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Сергей Комяков ушел на пенсию – вопрос о его досрочном освобождении от должности сегодня, 22 декабря 2016 года, рассмотрели депутаты Заксобрания региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 15 января 2017 года Комякову исполняется 65 лет – это предельный возраст пребывания на госслужбе.

И сегодня же депутаты ЗСО утвердили нового главу КСП – им стал Алексей Лошкин, который недавно оставил пост руководителя исполкома регионального отделения «Единой России», а ранее возглавлял Главное контрольное управление Челябинской области.

Комяков проработал на разных государственных должностях около 15 лет: сначала в городской Думе и администрации Челябинска, а затем в правительстве при губернаторах Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском.

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Теги: заксобрание, сергей комяков, контрольно-счетная палата, алексей лошкин
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