Чт, 22.12.2016, 19:31 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПолитика
Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 16:20

Депутатам ЗСО придется лично общаться избирателями и отвечать на обращения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутатам Законодательного Собрания Челябинской области придется лично общаться избирателями и отвечать на их обращения – наказанием за нарушение этих правил будет общественное порицание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно вновь принятому закону депутату, избранному по одномандатному округу, вменяется в обязанность проведение личного прима граждан не реже раза в месяц, а депутату, избранному по единому округу, – в порядке, установленном фракцией, политической партией или объединением. Также каждому депутату придется лично отвечать на поступающие обращения граждан.

«Я вышел с инициативой, взяв пример с депутатов Госдумы, и с 2017 года все депутаты должны присутствовать на заседании ЗСО при любых обстоятельствах. Кроме того, каждый обязан лично проводить прием, потому что избиратели выражают недовольство, что они приходят к депутату а их встречает его помощник, или на письмо отвечает исполнитель. Это важно для повышения ответственности перед избирателями», – отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

Также он добавил, что материальной ответственности за нарушение данных правил нет, однако имеются методы общественного порицания – публикация данных в СМИ, рассмотрение на комитетах, обсуждение на заседаниях фракции.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: депутаты, заксобрание
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Политика»

сегодня, 11:56
Депутаты Заксобрания сменили главу Счетной палаты Челябинской области
вчера, 11:21
МОЛНИЯ! Новый глава Копейска Устинов уходит в отставку
16 декабря, 14:57
Путин назначил председателя Центрального райсуда Челябинска
16 декабря, 09:38
Путин распорядился провести Госсовет по экологии 27 декабря
13 декабря, 16:20
Дубровский о критике в СМИ: Открытый диалог и даже дискуссия лично мне никогда не претили
13 декабря, 12:39
В Челябинскую область назначен командир вновь сформированной танковой дивизии
13 декабря, 10:08
В Челябинской области суды подтверждают все новые нарушения на выборах в Госдуму
12 декабря, 21:10
Путин повысил в звании главного следователя Челябинской области
12 декабря, 15:23
В Чесменском районе избран новый глава
12 декабря, 09:45
В рейтинге политической выживаемости губернаторов Дубровский оказался в середняках
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость