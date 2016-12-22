Депутатам ЗСО придется лично общаться избирателями и отвечать на обращения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутатам Законодательного Собрания Челябинской области придется лично общаться избирателями и отвечать на их обращения – наказанием за нарушение этих правил будет общественное порицание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно вновь принятому закону депутату, избранному по одномандатному округу, вменяется в обязанность проведение личного прима граждан не реже раза в месяц, а депутату, избранному по единому округу, – в порядке, установленном фракцией, политической партией или объединением. Также каждому депутату придется лично отвечать на поступающие обращения граждан.

«Я вышел с инициативой, взяв пример с депутатов Госдумы, и с 2017 года все депутаты должны присутствовать на заседании ЗСО при любых обстоятельствах. Кроме того, каждый обязан лично проводить прием, потому что избиратели выражают недовольство, что они приходят к депутату а их встречает его помощник, или на письмо отвечает исполнитель. Это важно для повышения ответственности перед избирателями», – отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

Также он добавил, что материальной ответственности за нарушение данных правил нет, однако имеются методы общественного порицания – публикация данных в СМИ, рассмотрение на комитетах, обсуждение на заседаниях фракции.