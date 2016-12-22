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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 16:03

Жительница Миасса скончалась, переболев гриппом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Миасса (Челябинская область) скончалась, переболев гриппом, однако причиной смерти стала бронхиальная астма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Диагноз "грипп" был выставлен предварительно – женщина не была привита от вируса. По результатам исследования установлено, что женщина скончалась от бронхиальной астмы», – говорится в сообщении.

Напомним, в Челябинске с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализировано около 500 человек, в том числе полтора десятка беременных. Циркулируют вирусы А3 (гонконгский грипп) и В. Все лабораторно подтвержденные случаи гриппа – у непривитых людей.

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Теги: орви, эпидемия гриппа, новости челябинска, морозы на урале
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