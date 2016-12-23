ВНИМАНИЕ. В больницах Челябинской области введен карантин по гриппу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 23 декабря 2016 года во всех медицинских учреждениях Челябинской области введен карантин по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу – соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ввести карантинные мероприятия в медицинских организациях по гриппу с 23.12.2016 года и впредь до особого распоряжения. Задействовать планы мероприятий по предупреждению распространения инфекции. При регистрации тяжелых или осложненных случаев, смерти больных с подозрением на грипп, групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом (5 и более случаев) информировать Управление Роспотребнадзора по Челябинской области незамедлительно», – говорится в документе.

Напомним, в настоящее время эпидемический порог в регионе превышен на 8%, регистрируются случаи лабораторно подтвержденного гриппа. Число простудившихся растет с каждым днем, только за 19-21 декабря их стало больше на 23%.

В документе директорам образовательных учреждений рекомендуется проводить обязательные осмотры детей (так называемый утренний фильтр), усилить дезинфекцию, режим проветривания и обеззараживания воздуха, обеспечить поддержание надлежащего температурного режима помещений.