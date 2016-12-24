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ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 24 декабря 2016 года, 11:51

Свыше 50 млн направлено Челябинской области для привлечения врачей на село


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Документ опубликован сегодня, 24 декабря 2016 года, на официальном сайте российского правительства.

«Распределены трансферты из бюджета ФОМС территориальным подразделениям в размере 3 млрд 200 млн рублей. Это позволит дополнительно трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа», – говорится в справке к документу.

Напомним, в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей) медработникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населенного пункта на работу в сельскую местность или поселок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.

Челябинской области на эти цели из федеральной казны выделено 53 млн 400 тыс. рублей.

Напомним, в региональной казне на 2017 год предусмотрено 10 млн рублей для выплат фельдшерам, пожелавшим работать в сельской местности. Фельдшерам-акушерам в возрасте до 50 лет, приехавшим трудиться в деревню в 2016-17 годах, полагается по 500 тыс. рублей.

С 2012 года в Челябинской области реализуется программа «Земский доктор», призванная снизить дефицит врачей в малых населенных пунктах. Каждый ее участник получает по 1 млн рублей. За четыре года в села и рабочие поселки Южного Урала привлечено более 400 специалистов.

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