ВНИМАНИЕ. Школы 6 муниципалитетов Челябинской области закрываются на карантин

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах Копейска, Магнитогорска и прилегающих к нему районах (Челябинская область) с 26 декабря 2016 года вводится карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, с понедельника не выйдут на учебу учащиеся семи школ Копейска: № 4, 6, 9, 15, 42, 43 и 45. Соответствующее решение было принято сегодня, 23 декабря, на городском штабе по борьбе с сезонными простудными инфекциями.

В школах Магнитогорска карантин также вводится с 26 декабря, в субботу, 24-го, занятия пройдут в обычном режиме.

«По информации специалистов управления образования администрации города, в течение следующей недели магнитогорские школьники будут выполнять домашние задания дистанционно. В ведомстве отмечают, что все запланированные предновогодние мероприятия будут проведены, однако при этом будут выполняться все необходимые правила санитарного режима», – уточнили в мэрии.

Вместе с магнитогорцами дополнительную неделю дома проведут школьники Агаповского, Кизильского, Нагайбакского и Верхнеуральского районов. Не будут работать учреждения дополнительного образования (например, музыкальные школы и спортивные секции).

Напомним, с 23 декабря 2016 года во всех медицинских и социальных учреждениях Челябинской области введен карантин по ОРВИ и гриппу – соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

В настоящее время эпидемический порог в регионе превышен на 8%, регистрируются случаи лабораторно подтвержденного гриппа. Число простудившихся растет с каждым днем, только за 19-21 декабря их стало больше на 23%.