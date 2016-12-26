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ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 16:07

С 2017 года в регионе вводится дифференцированный подход к оплате экстренной медслужбы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 2 млрд рублей будет направлено скорой медицинской помощи Челябинской области в 2017 году; кроме того, в регионе будет введен дифференцированный подход к оплате экстренной службы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С нового года финансирование службы скорой медицинской помощи будет осуществляться с учетом территориальных особенностей: половозрастного состава населения, среднего радиуса территории обслуживания, расходов на содержание имущества», – сообщила директор ТФОМС Челябинской области Ирина Михалевская.

По ее словам, такой подход потребует увеличения суммы финансирования СМП ориентировочно на 100 млн рублей.

Напомним, с октября в Челябинской области повысился тариф на оплату экстренной службы: он был увеличен на 8,9% – с 44,32 до 48,28 рубля на каждого застрахованного.

В связи с этим и потребовались дополнительные деньги на следующий год, в том числе для усиления финансирования медицинской эвакуации.

Добавим, что в 2017 году на оказание медпомощи жителям Челябинской области в рамках ОМС будет направлено более 35 млрд рублей (рост 2,8%). Почти половина указанных средств – 16,8 млрд – выделена на финансирование круглосуточных стационаров, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 12,7 млрд – амбулаторно-поликлинической помощи, 2,9 млрд рублей – дневных стационаров.

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Теги: челябинская область, скорая помощь, тфомс, новости челябинска
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