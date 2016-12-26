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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 11:29

НУЖНА ПОМОЩЬ. Медики просят челябинцев сдать кровь перед новогодними каникулами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская областная станция переливания крови перед новогодними праздниками нуждается в донорах всех групп крови – в этот период увеличивается количество экстренных пациентов, также биоматериал нужен онкобольным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу станции.

«Для обеспечения медицинской помощью каждого нуждающегося необходимо пополнить запас всех групп крови и, особенно, резус-отрицательной. Мы приглашаем всех желающих принять участие в донорских акциях, которые состоятся в течение этой недели в Челябинске и области», – рассказала главврач станции Галина Рудакова.

Донорские акции пройдут 27 декабря в облбольнице № 3 (Челябинск, проспект Победы, 287), 28-го – на ЧМЗ (улица Молодежная, 1) и в поселке Увелка (улица Энгельса, 1), 29-го – в поселке Красногорский (улица Пионерская, 22). Время приема доноров с 9.00 до 12.00.

В январские каникулы ЧОСПК также будет работать с донорами – сдать кровь смогут жители Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Сатки и Челябинска.

Пополнить банк крови можно будет 3 января в Копейске с 9.00 до 12.00 (улица Ленина, 48), в Златоусте – с 8.00 до 12.00 (проспект Гагарина, 8 линия, дом 4) и в Сатке – с 8.00 до 10.00 (улица Куйбышева, 15).

4 января доноров будут принимать в Магнитогорске, по улице Карла Маркса, 160, с 8.00 до 11.00.

В Челябинске кровь можно будет сдать 4 и 5 января с 8.00 до 12.00 в областной станции переливания крови (улица Воровского, 68).

Напомним, что за двое суток до сдачи крови из рациона следует исключить жирную и острую пищу, не употреблять спиртные напитки, в том числе пиво. Вечером накануне донации нужно легко поужинать, а утром ограничиться сладким чаем с хлебом. Не рекомендуется сдавать кровь после работы в ночную смену или бессонной ночи.

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Теги: нужна помощь, донор, кровь, новости челябинска
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