Флориан Ворер, Германия: «Солнечная долина» – отличное место, чтобы отточить мастерство

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область) живет и тренируется много спортсменов из Европы. Сегодня после очередной тренировки удалось «поймать» Флориана Ворера, тренера команды Германии по слоуп-стайлу. С Флорианом мы встретились в одном из кафе курорта. Только мы расположились, как нас прервал один из его подопечных. Он как раз закончил тренировку и был расстроен результатом.

- Что случилось?

- Он слишком медленно разогнался, и приземление было слишком жестким. К тому же, не таким «чистым», как хотелось бы и как он может. Поэтому он собой недоволен. Все мои ребята очень резко воспринимают свои неудачи.\

- Что ты делаешь в таком случае? Когда спортсмены слишком остро реагируют?

- Тренер, в первую очередь, это хороший психолог. Нельзя ругать за такой промах. Я объяснил ему, почему так произошло. И отправил обратно на гору. К тому же, мы оба знаем, что он может лучше.

- Как давно ты работаешь тренером?

- Я начал с 18 лет. Это не был фристайл, это был просто лыжный спорт. Я был детским тренером. Через 6 лет я начал тренировать детей в слоуп-стайле.

- Сколько лет детям?

- 15-16 лет – обычный возраст для моих спортсменов.

- А дети учатся в обычной школе и приходят к тебе в секцию? Или это специальная спортивная школа?

- У нас спортивная школа. Они ходят на обычные общие занятия и ежедневно тренируются по 2-3 часа. Один день у нас выходной. Если оценки плохие, ниже 2 баллов (в Германии другая система оценок, где 1 – это высший балл), то мы отстраняем их от тренировок. Для них это самое большое наказание. Поэтому все мои подопечные отлично учатся. В свои 15-16 лет они говорят на 3 языках: родном немецком, английском и французском. По сути, это работа. Но это весело.

- Как они все успевают? Наверное, совсем не остается свободного времени.

- Главное – дисциплина. Если все грамотно организовать, то все получится. У ребят остается время на общение с друзьями, фильмы, книги, на все те вещи, которые делают обычные подростки. Некоторые любят музыку и успевают учиться играть на гитаре. У них много друзей по всему миру. Путешествуя, они знакомятся с новыми людьми, а это колоссальный опыт. У меня тоже много друзей, и до сих пор я узнаю новые интересные вещи в своих путешествиях. И прихожу к выводу, что у нас очень тесный мир. Вот, например, здесь, я встретил ребят, с которыми мы раньше встречались на соревнованиях в качестве спортсменов, теперь они тренируют и приехали на Урал со своими командами.

- Ты много времени проводишь вдали от дома, где нравится больше всего?

- Мы часто бываем в Австрии, Чехии, Италии, Франции, Словении, Швейцарии, России… Россия для нас, на самом деле, одно из любимых мест. В Америке мы еще не были, сегодня для нас это очень дорого.

- В России ты бывал только здесь или на других курортах тоже?

- Не только в «Солнечной долине» – был и в Сочи. Здесь мы были в прошлом году, и я был очень взволнован тем, что мне предложили поехать сюда в этом сезоне. Потому что нам здесь не просто понравилось, мы были в восторге от этого места. Здесь лучшие трассы, мы можем тренироваться лучше и лучше, выкладываться на все 100. В это время сезона на наших курортах нет таких парков, нет кикеров, перил и всех тех нужных фигур. Для нас посещение «Солнечной долины» – это шанс оттачивать мастерство вместе с другими спортсменами высочайшего класса.

Нам нравится видеть счастливых людей здесь. На каждом горнолыжном курорте своя атмосфера. Здесь все радуются, несмотря на мороз, очень открыты, много шутят и просты в общении. Удивительно, но здесь много англоговорящих русских. Я часто бывал в Москве, но там мне бывало сложнее найти общий язык с местными.

- Кстати о морозе, как тебе температура?

- О-о-о, это сумасшедший холод для нас, такой температуры я никогда не видел. Сегодня ночью было минус 31! Но это интересный опыт, и мне нравится все происходящее. Опыт – это самое ценное, что может получать человек во время путешествий.

- Я знаю, в Германии, очень любят праздновать Рождество. Сейчас разгар праздника. Тебе не грустно, что ты далеко от семьи?

- Мы отмечаем этот праздник четыре недели. Через пару дней я возвращаюсь домой и успею побыть с родными в это чудесное время. Но то, какую атмосферу создали на «Солнечной долине», не дает мне грустить. Только посмотри! Кругом нарядные елки, праздничные украшения, запах корицы, печенья и глинтвейна, мелодии – все это напоминает мне о доме. Мне здесь очень уютно и хорошо. И конечно, как я уже говорил, люди! Они не дают чувствовать себя незнакомцем в чужой стране.

- Мы больше любим праздновать Новый год, сейчас все в предвкушении праздника и находятся в приподнятом настроении.

- Тогда я хотел бы передать всем новогодние поздравления, пожелать быть такими же добрыми, открытыми, веселыми. Я очень хочу приезжать сюда еще и еще. Я был бы счастлив тренироваться здесь вновь. И кто знает, может, мы сможем сделать «Солнечную долину» постоянной базой для наших тренировок.