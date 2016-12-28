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Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 12:30

ВАЖНО. Налог на недвижимость в 2017 году южноуральцам рассчитают от кадастровой стоимости


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году жителям Челябинской области впервые предстоит оплатить налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Региональное правительство рекомендовало органам местного самоуправления при установлении налоговых ставок и коэффициентов в целях оптимизации платежей за землю и недвижимость, недопущения резкого увеличения нагрузки на южноуральцев распределить их повышение равномерно в течение всего срока действия результатов оценки», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, в настоящее время действующее законодательство содержит плавное, не более чем на 20% в год, повышение налога на недвижимость. «Для того чтобы в будущем не допустить резкого скачка нагрузки на население, правительством Челябинской области принято решение отказаться от введения моратория на изменение кадастровой стоимости. В противном случае окончание переходного периода по Налоговому кодексу в отношении объектов капитального строительства совпало бы с окончанием моратория, и фискальная нагрузка на граждан и организации увеличилась в разы моментально», – говорят региональные власти.

Сейчас вопрос о применении наименьшей кадастровой стоимости рассмотрен всеми регионами, и в абсолютном большинстве случаев введение моратория признано нецелесообразным. «Из 85 субъектов он введен только в трех: Чеченской Республике, Липецкой и Магаданской областях. Такие решения принимаются с опорой на экономические расчеты и мнение муниципальных образований», – утверждается в сообщении.

В то же время налоговая нагрузка регулируется и другими средствами. Например, применяются налоговые ставки, расширяется круг льготников. Эти вопросы входят в круг полномочий муниципальных образований и напрямую зависят от решения депутатов.

Физические лица оплачивают налог на имущество в следующем налоговом периоде за предыдущий. То есть, квитанции с налогом за 2016 год придут в 2017. Для расчета суммы налога будет использоваться кадастровая стоимость, утвержденная в 2012 году. Результаты второго тура оценки объектов капитального строительства, который завершился в августе 2016 года, будут применяться для целей налогообложения с 2017 года. Налог за 2017 год граждане должны будут оплатить в 2018 году.

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Теги: налоги, налог на недвижимость, кадастровая оценка, новости имущества
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