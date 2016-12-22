Дефицит бюджета Челябинской области к 2019 году достигнет 11,4 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дефицит бюджета Челябинской области к 2019 году достигнет 11,4 млрд рублей – предположительно данный показатель будет расти в течение последующих трех лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 22 декабря, на последнем в 2016 году заседании южноуральского парламента депутаты утвердили бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Общее увеличение доходов и расходов областного бюджета в 2017 году составит 2 млрд 211 млн рублей, в 2018 году – 1 млрд 286 млн рублей, в 2019 году – 1 млрд 146 млн рублей.

В 2017 году планируется выделение федеральных средств по следующим направлениям: 1 млрд на финансирование дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги», 813 млн на поддержку областных и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство), 107 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей, 38,4 млн на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, 26,2 млн федеральную программу «Развитие физкультуры и спорта», 24,1 млн программу «Доступная среда» (инвалиды), 20,5 млн на создание ремонт спортзалов и пристроек в сельских школах, 17,2 млн на поддержку проектов в сфере информационных технологий, 12,3 млн на укрепление российской нации, 7,8 млн на охрану водных объектов.

В 2019 году на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде Челябинской области выделяется 699,7 млн рублей.

Учитывая данные поправки, параметры областного бюджета в 2017 году будут следующими: доходы – 123,5 млрд, расходы – 133,5 млрд, дефицит – 10 млрд рублей. В 2018 году доходы запланированы на уровне 121,9 млрд, расходы – 132,6 млрд, дефицит – 10,6 млрд рублей; в 2019 – 128,9 млрд и 140,3 млрд рублей, дефицит – 11,4 млрд. Законопроект приняли во втором и третьем чтении.