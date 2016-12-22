Бюджет 2016 года может полностью избавиться от дефицита

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бюджет 2016 года может полностью избавится от дефицита – на сегодня он уменьшем более чем вдвое к началу года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные регионального Минфина.

Сегодня, 22 декабря, парламент Челябинской области внес изменения в основной финансовый документ региона в связи с учетом оценки ожидаемого исполнения, уточнением объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.

Как рассказал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, доходы областного бюджета увеличатся в целом на 3 млрд 194 млн рублей, в том числе с уточнением прогноза собственных поступлений, предусматривается увеличение налоговых и неналоговых поступлений на 2 млрд 737 млн рублей. Также учитываются дотации из федерального бюджета на 686 млн рублей для обеспечения сбалансированности и целевые федеральные средства – 479,9 млн рублей.

По отдельным федеральным трансфертам предусматривается уменьшение поступления средств на 712 млн рублей в соответствии с решениями на федеральном уровне.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют: доходы – 131 млрд 359 млн рублей, расходы – 135 млрд 253 млн рублей, дефицит – 3 млрд 894 млн рублей. Напомним, первоначально дефицит планировался на уровне 8,7 млрд рублей.

«Министр предполагает сокращение дополнительное дефицита в течение оставшихся десяти дней уходящего года. По моим предположениям и прогнозам мы должны выйти в на бездефицитный бюджет», – отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.