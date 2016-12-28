Без наличных и без контакта: «Интерсвязь» и Сбербанк усовершенствовали систему оплаты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Компания «Интерсвязь» и Сбербанк запустили в Челябинске пилотный проект по приему безналичных платежей за услуги связи в терминалах провайдера, который стал первым из российских операторов связи, внедривших оплату бесконтактными картами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Эта операция по технологиям PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с использованием технологий Apple Pay и Samsung Pay предусмотрена для удобства всех владельцев банковских карт.

Напомним, недавно компания «Интерсвязь» модернизировала сеть приема платежей, заменив кассы на электронные терминалы. Всего в Челябинске установлено порядка 30 таких устройств. В декабре Сбербанк начал оснащение этих терминалов оборудованием для приема банковских карт.

Оплата по картам уже запущена в гипермаркете «Теорема» (Комсомольский проспект, 65). А до конца февраля 2017 года возможность оплаты по картам появится в большинстве терминалов компании «Интерсвязь» в городе.