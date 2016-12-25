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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 25 декабря 2016 года, 12:40

Работы на карьере «Березняковский» приостановлены на 60 суток


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Деятельность карьера «Березняковский» (Еткульский район, Челябинская область) приостановлена на 60 суток – приставы говорят, что будут контролировать исполнение решения суда и в новогодние праздники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, на борту карьера образовалась трещина, угрожающая находящимся рядом магистральным нефтепроводам.

Фото пресс-службы МЧС по Челябинской области

«Правонарушение было выявлено в результате плановой проверки объекта комиссией Уральского управления Ростехнадзора. Наказание АО "Южуралзолото Группа компаний" (ЮГК), которое ведет разработку месторождения (принадлежит вице-спикеру Заксобрания Челябинской области Константину Струкову) назначил Еткульский районный суд», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что выявленные нарушения заключаются в деформации борта карьера на границе охранной зоны нефтепровода.

«Это явилось следствием несоблюдения требования проектной документации в части расположения северного борта Березняковского карьера не ближе 50 метров от действующих магистральных трубопроводов», – сказали в УФССП.

Суд согласился с позицией Ростехнадзора, что несоблюдение обязательных требований создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

«В целях предотвращения техногенной катастрофы при эксплуатации магистральных трубопроводов суд счел необходимым прекратить горные работы на карьере "Березняковский" сроком на 60 суток. Постановление подлежит исполнять с 16 декабря 2016 года», – говорится в сообщении.

Получив 23 декабря документ из суда, приставы возбудили исполнительное производство, прибыли на объект, где ознакомили с процессуальными документами руководителя предприятия, предупредили его об ответственности по статье 315 УК РФ, составили акт о приостановлении деятельности.

Исполнение решения cуда приставы будут контролировать ежедневно, в том числе и в новогодние праздники, говорят в УФССП.

Ранее сообщалось, что в результате работ ЮГК на борту карьера образовалась трещина протяженностью 100 м, которая поставила под угрозу магистральные трубопроводы Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск и Нижневартовск – Курган – Куйбышев (компании «Транснефть-Урал»). По предписанию Ростехнадзора работа на карьере остановлена, а управление Роснедр приостановило действие лицензии на разработку карьера.

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Теги: экология, южуралзолото, новости челябинска, судебные приставы, еткульский район, транснефть-урал
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