Ср, 28.12.2016, 10:49 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 09:39

ВНИМАНИЕ. Проезд в электричках Челябинской области в 2017 году подорожает на 4%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области с 1 января 2017 года повышает тарифы на перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сообщении ведомства говорится, что для ОАО «Свердловская пригородная компания» (СПК) экономически обоснованный тариф на перевозки установлен в размере 3,283 рубля/пассажиро-километр (пкм). «Тариф на услуги по перевозке пассажиров с 1 января составит 2,3 рубля за 1 пкм, с 1 февраля – 2,4 рубля за 1 пкм», – говорится в информации.

Для ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» экономически обоснованный уровень тарифа составит 9,96 рубля/пкм. «Тариф на перевозку пассажиров будет таким же, как у СПК», – добавили в министерстве.

В сообщении отмечается, что рост тарифов в среднем по 2017 году не превысит 4%.

Добавим, что с 1 января 2017 года в Курганской области также установлены новые тарифы на проезд в пригородных поездах по Южно-Уральской железной дороге – предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажирами при проезде в электропоезде (полный «взрослый» билет), по сравнению с 2016 годом увеличится на 4,16% и составит 2,5 рубля за 1 км пути. Тариф на перевозку детей в возрасте от пяти до семи лет составит 0,7 рубля за 1 км пути. Новые расценки утверждены департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Перевозчиком в пригородном сообщении в регионе является ОАО «Свердловская пригородная компания», сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

ЮУЖД отменяет электрички на новогодние каникулы в Челябинской области

Организацией пригородных перевозок железнодорожным транспортом по законодательству РФ занимаются регионы. Органы власти субъектов РФ формируют транспортный заказ: определяют количество электропоездов, вагонов в их составе, маршруты, а также устанавливают тарифы на проезд. Компания-перевозчик рассчитывает экономически обоснованный уровень тарифа, предъявляет субъекту свои расчеты. Затем регион должен решить, какую часть затрат будет оплачивать житель (через стоимость билета), а какую сумму субъект должен компенсировать из бюджета. Размер тарифа устанавливается регионом с учетом его конкурентоспособности и уровня жизни населения, при этом себестоимость таких перевозок превышает устанавливаемый тариф. Ежегодно пригородные компании заключают договоры с субъектами РФ на организацию транспортного обслуживания, а в региональных бюджетах предусматриваются средства на компенсацию выпадающих доходов от регулирования тарифов.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: юужд, электричка, новости челябинска, новости курганской области
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 692
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 10:35
ЧМК произвел 140-миллионную тонну агломерата
вчера, 15:51
Облсуд частично снял арест с имущества совладелицы ООО «Гринфлайт»
вчера, 10:10
Проект «РМК-Арены» передан на утверждение властям Южного Урала
26 декабря, 20:30
В Челябинске построят 2 новых микрорайона под социальное жилье
26 декабря, 16:33
Оползень на карьере «Березняковский» продолжает двигаться и опустился до 3 метров
26 декабря, 16:22
Энергетики подключили к электросетям экологический объект в Верхнеуральском районе
26 декабря, 16:03
Лаборатория по диагностике африканской чумы свиней появится на Южном Урале
26 декабря, 15:41
Фильм о спецоценке условий труда, снятый на ММК, отмечен спецпризом Минтруда
26 декабря, 14:31
IKEA построят в новом поселке под Челябинском
25 декабря, 12:40
Работы на карьере «Березняковский» приостановлены на 60 суток
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

  • Натуральную (сосну или пихту)
    27%
  • Искусственную
    38%
  • Дизайнерскую
    4%
  • Самодельную
    6%
  • Поставлю хвойные ветки
    12%
  • Никакую
    12%

Всего проголосовало: 1603

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость