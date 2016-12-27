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Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 10:10

Проект «РМК-Арены» передан на утверждение властям Южного Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Проект стадиона «РМК-Арена», который планируют построить на берегу реки Миасс, одобрили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Челябинске и передали на утверждение властям региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее анонсировалось, что «РМК-Арена» будет иметь спортивную инфраструктуру международного уровня, позволяющую решать сразу несколько задач: доступность регулярных занятий спортом для жителей Челябинска, проведение спортивных соревнований на высоком уровне, организация ярких зрелищных мероприятий.

Спортсооружение будет включать олимпийский бассейн на 10 дорожек длиной 50 метров, арену для игровых видов спорта, каток, скалодром в фойе, фитнес-центр и скейтпарк на крыше здания.

Кроме того, вдоль набережной реки Миасс инвестор планирует обустроить прогулочную зону, места массового отдыха и предприятия общественного питания.

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