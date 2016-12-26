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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 16:33

Оползень на карьере «Березняковский» продолжает двигаться и опустился до 3 метров


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оползень на карьере «Березняковский» (Еткульский район, Челябинская область) продолжает двигаться – он опустился с одного до трех метров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на заместителя губернатора Олега Климова.

«Специалистами компании "Транснефть" уже врезаны две аварийные задвижки в одну нитку магистрального нефтепровода. Эти меры позволят автоматически перекрыть подачу нефти, если оползневые процессы будут продолжаться. До 30 декабря такие же задвижки будут врезаны во вторую нитку нефтепровода, что существенно сократит зону возможного риска», – прокомментировал Климов.

Ранее сообщалось, что в результате работ АО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК, принадлежит депутату Законодательного Собрания Челябинской области Константину Струкову) на борту карьера образовалась трещина протяженностью 100 м, которая поставила под угрозу безаварийную работу магистральных трубопроводов Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск и Нижневартовск – Курган – Куйбышев (компании «Транснефть – Урал»). По предписанию Ростехнадзора работа на карьере остановлена, а управление Роснедр приостановило действие лицензии на разработку карьера.

По словам Климова, правительство области в ежедневном режиме контролирует выполнение поручений губернатора по недопущению чрезвычайной ситуации в Еткульском районе. 

Вице-губернатор добавил, что выполняются работы по созданию новой нитки нефтепровода, которая будет проходить в нескольких сотнях метров от края разреза: «Уже сварено около 300 метров нового трубопровода. Эта работа будет выполнена ориентировочно до 30 марта 2017 года».

Также, по словам заместителя главы региона, решаются земельные вопросы. Из собственности компании «Южуралзолото», которой принадлежит карьер, земля под нефтепроводом передана муниципалитету – Еткульскому району. «В свою очередь, муниципалитет занимается процедурами передачи земли "Транснефти"», – уточнил Олег Климов.

Добавим, райсуд принял решение о прекращении работ в разрезе на 60 дней.

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Теги: экология, южуралзолото, новости челябинска, судебные приставы, еткульский район, транснефть-урал
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