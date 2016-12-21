На благоустройство Карабаша будет направлено 3 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство Челябинской области и РМК планируют изменить внешний облик Карабаша к 2021 году – концепция развития города, подписанная региональными властями и руководством компании, призвана решить задачу по его благоустройству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор Борис Дубровский провел выездное совещание, на котором председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и глава Карабаша Олег Буданов подписали концепцию стратегического развития города до 2021 года. Она должна решить задачу по благоустройству и формированию качественной среды для жизни и отдыха горожан.

«Необходимо сформировать в Карабаше современную цивилизованную и комфортную среду для проживания. Развитие города не должно отставать от развития ключевого предприятия – "Карабашмедь" Русской медной компании. Другие важнейшие задачи для Карабаша – это получение статуса ТОСЭР и решение экологических вопросов, которое является непременным условием для успеха», – отметил Борис Дубровский.

В рамках реализации концепции планируется построить малоэтажный жилой микрорайон «Золотая горка» и организовать досуговую зону в центре города.

В 2017 году на месте бывшего военкомата появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» площадью почти 1,5 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в этот проект составляет порядка 45 млн рублей. Сейчас производится закладка фундамента и подготовка к проведению инженерных сетей. Комплекс будет включать в себя универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тренажерный зал, комфортабельные раздевалки и кабинет врача. На прилегающей территории появится открытое поле для мини-футбола и теннисный корт.

При поддержке РМК планируется построить новый торгово-развлекательный комплекс, где будут расположены современные торговые галереи, кафе и рестораны, кинотеатр, детские игровые площадки и многое другое.

«Мы заботимся о том, чтобы везде, где присутствует Русская медная компания, неуклонно росло качество жизни людей. Своей задачей мы видим не только развитие самих производств, но и развитие тех территорий, где работаем. Карабаш для нас, пожалуй, один из самых больших и значимых социальных проектов. Здесь мы уже инвестировали и будем инвестировать миллиарды рублей в экологическую модернизацию производства и теперь вместе с муниципалитетом работаем над тем, чтобы превратить Карабаш в удобный, современный, благоустроенный город», – заявил президент РМК Всеволод Левин.

Кроме того, в планах руководства Карабашского городского округа и РМК – благоустройство городского пруда, Аллеи славы и центральной городской площади. Предполагается строительство и ремонт дорог, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других сетей.

По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в развитие территории Карабаша превысит 3 млрд рублей.

Фото пресс-службы РМК