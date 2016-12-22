ММК и ERG заключили стратегический контракт на поставку железорудного сырья

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) и Eurasian Resources Group (ERG, Люксембург), ведущая диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов, заключили стратегически важную сделку по поставкам железорудного сырья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Стороны договорились о поставках более 30 млн тонн ЖРС, включая окатыши и концентрат, производства Соколовско-Сарбайского горно-производственного объединения (АО «ССГПО», входит в ERG) в адрес ОАО «ММК» на период до конца 2020 года. Данное соглашение является крупнейшим за последнее время в металлургической отрасли.

Контракт позволит обеспечить потребности ОАО «ММК», одного из лидеров российской металлургии, в железорудном сырье в течение ближайших четырех лет, а для АО «ССГПО», одного из ведущих производителей и экспортеров железорудной продукции на территории Евразийского региона, обеспечит гарантированный сбыт продукции.

Новое соглашение, продолжающее многолетнее партнерство двух компаний, подписали генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев и главный исполнительный директор ERG Sales Юрий Сенцов в присутствии председателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова и председателя совета директоров ERG Александра Машкевича.

«ММК продолжает развивать сотрудничество с ERG – одним из крупнейших поставщиков высококачественного железорудного сырья. Наши партнерские отношения носят взаимовыгодный, долгосрочный характер. Заключение долгосрочного договора с ERG полностью соответствует корпоративной политике ММК, нацеленной на обеспечение гарантированной сырьевой безопасности Магнитогорского металлургического комбината», – подчеркнул Виктор Рашников.

«Наша компания в очередной раз подтвердила статус надежного поставщика высококачественного сырья для металлургической отрасли и свою клиентоориентированность. Подписанное соглашение создает прочную основу для долгосрочного устойчивого роста АО "ССГПО". В Казахстане предприятие является системообразующим не только для Костанайской области, но и для всей страны. При этом мы рассчитываем на дальнейшее развитие долгосрочного и плодотворного сотрудничества с ММК», – добавил Александр Машкевич.