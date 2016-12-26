Лаборатория по диагностике африканской чумы свиней появится на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области открывается новая лаборатория по исследованию особо опасных болезней животных – ключевым методом анализа станет полимеразная цепная реакция (ПЦР), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«На создание лаборатории из областного бюджета было выделено 6,2 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что новейшее оборудование позволит сократить время постановки диагноза, своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия, а также более глубокие анализы качества продукции и кормов.

«Лаборатория позволит создать конкуренцию на рынке ветеринарных услуг, снизить затраты сельхозтоваропроизводителей на платные исследования, а также увеличить их объем», – говорится в сообщении.

В 2017 году в учреждении планируется провести более 2 тыс. исследований.