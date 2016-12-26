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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 14:31

IKEA построят в новом поселке под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магазин IKEA и большой торговый центр «Мега» планируют построить на территории нового поселка Терема, который находится в нескольких километрах от Челябинска, – доступность к комплексу обеспечат дорожная развязка и подъездные пути с уже существующей дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

Планировку нового поселка обсудили на публичных слушаниях в Сосновском районе. Участок, где планируется строительство «Меги» и IKEA, обеспечат всей необходимой инженерной инфраструктурой и коммуникациями. В частности, планируется строительство новой электроподстанции.

Напомним, в январе 2016 года власти Челябинской области и руководство ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент» сообщили о планах по реализации проекта. Инвестор приобрел земельный участок площадью 40 га, который входит в состав комплексно-осваиваемой территории общей площадью 100 га.

«Основная работа проводится Агентством инвестиционного развития. В режиме "одного окна" были проведены необходимые согласительные процедуры по комплексному обеспечению участка водоснабжением, газоснабжением и присоединением к объектам транспортной сети. Теперь компания получила возможность приступить к непосредственному проектированию своих объектов и заключению договоров технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры», – сообщил заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Он еще раз подчеркнул, что в результате реализации проекта Челябинская область получает прямые инвестиции. Кроме того, выход в регион такого инвестора, как IKEA, будет способствовать повышению интереса к региону других крупных партнеров.

Компания IKEA занимается дизайном и реализацией мебели и сопутствующих товаров для дома, рассчитанных на массового потребителя. Концепция мебели ИКЕА состоит в том, что большую часть мебельного ассортимента покупатели собирают дома самостоятельно, также товары перевозятся в плоских коробках, тем самым снижаются затраты на логистику и сервис, что ведет к более низкой стоимости товаров. На сегодняшний день IKEA закупает товары у более 1,3 тыс. поставщиков более чем в 50 странах мира.

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Теги: челябинская область, руслан гаттаров, инвестиции, икея, новости челябинска
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