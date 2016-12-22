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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 17:11

ВАЖНО. Граждан и организации будут штрафовать за парковку на газонах и надувные батуты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области вступают в силу санкции за нарушение правил благоустройства – в том числе, за парковку на газонах и установку нестационарных объектов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 22 декабря, принят региональный закон, который разрешает штрафовать граждан, должностных и юрлиц за нарушение правил благоустройства и самовольную установку временных объектов. 

Введено пять основных изменений. Первое – запрещается оставлять транспорт на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и спортплощадках, а также там, где это препятствует вывозу коммунальных отходов. Исключения: проведение аварийных или ремонтных работ. Нарушение влечет штрафы: для граждан – от 1 до 3 тыс. рублей, должностных лиц – от 3 до 6 тыс., юрлиц – от 10 до 30 тыс. рублей.  

Второе – карается непроведение (предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами) работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение или засорение. Также это касается нарушения срока таких работ. Штрафы – 2,5-5 тыс., 10-20 тыс. и 100-300 тыс. рублей соответственно.

Еще одна норма – невыполнение (или с нарушением) сроков и порядка работ по содержанию мест/сооружений для сбора, временного хранения и размещения, переработки мусора, отходов производства и потребления. Штрафы, как в предыдущем пункте. 

Четвертое – уклонение от исполнения предписаний органов местного самоуправления об устранении нарушений правил благоустройства или несвоевременное их исполнение. Штрафы – от 500 рублей до 3 тыс. рублей для граждан, 2-6 тыс. – для должностных, 5-30 тыс. – для юрлиц.

Последняя поправка – запрещена самовольная установка временных объектов для производственной и предпринимательской деятельности и удовлетворения личных потребностей граждан. В данном случае имеются ввиду надувные аттракционы (батуты), нестационарные торговые объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические гаражи, тенты, санитарно-бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, контейнеры, контейнерные площадки, средства размещения информации (указатели, конструкции, сооружения, технические приспособления и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением информации, содержащей сведения рекламного характера и (или) являющейся обязательной в соответствии с федеральным законодательством). Размер наказания для физлиц – 3-5 тыс., должностных – 30-50 тыс., юрлиц – 50-100 тыс. рублей.

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Теги: заксобрание, штрафы, благоустройство
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