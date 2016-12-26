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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 15:41

Фильм о спецоценке условий труда, снятый на ММК, отмечен спецпризом Минтруда


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фильм о спецоценке условий труда, снятый на Магнитогорском меткомбинате (ОАО «ММК», Челябинская область), отмечен спецпризом Минтруда – он рекомендован для использования в работе на предприятиях в качестве профессионального видеопособия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу профсоюза ММК.

В Москве, в рамках XX специализированной выставки «Безопасность и охрана труда-2016», состоялся круглый стол, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности в организациях горно-металлургического комплекса. Участие приняли директор Департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж, исполнительный директор АМРОС Алексей Окуньков, заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов, заведующий отделом охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР Владимир Прохоров, представители территориальных организаций ГМПР.

Активное участие в мероприятии приняли представители Челябинской областной организации ГМПР – главный технический инспектор труда обкома Виктор Костромитин, заместитель председателя первичной профорганизации Группы ММК Юрий Демчук, технический инспектор труда ППО Группы ММК Борис Кириченко.

На круглом столе Виктор Костромитин презентовал один из видеофильмов Челябинского обкома – видеопособие, рассказывающее о поэтапном проведении на предприятии специальной оценки условий труда. Оно было изготовлено в середине 2016 года, съемки сделаны на промплощадке ММК при содействии первичной профорганизации группы ММК. Фильм вызвал большой интерес участников, был отмечен спецпризом Минтруда и рекомендован для использования в работе на предприятиях и в организациях как профессиональное видеопособие, одно из первых по теме проведения СОУТ.

Челябинский обком также отмечен дипломом за активное участие во всероссийском конкурсе видеофильмов «Средства индивидуальной защиты и рабочие профессии» – подведение итогов конкурса состоялось в рамках программы выставки.

Фото пресс-службы профсоюза ММК

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Теги: ммк, новости магнитогорска, новости челябинска, профсоюз ммк
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