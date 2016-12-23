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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 10:22

ФРП одобрил займ на 150 млн миасскому предприятию


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фонд развития промышленности одобрил займ на 150 млн рублей на технологию безостановочных ремонтов промышленного оборудования на предприятиях ТЭК – проект разрабатывает петербургская компания «Интра» (Миасс, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ФРП.

«В частности, технология позволит герметизировать протечки без остановки производства, а также делать врезки и перекрытия в трубопроводах под давлением без остановки перекачки продукта», – сообщили в Фонде.

Там уточнили, что стоимость проекта составляет 300 млн рублей, из которых 150 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Всего же экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил 10 льготных займов общим объемом более 2 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь в реальный сектор более 3,3 млрд рублей инвестиций помимо займов ФРП. Общая стоимость десяти одобренных проектов 5,3 млрд рублей.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон. Проекты компаний, сумма займа которых превышает 250 млн рублей, должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП.

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Теги: инвестиции, новости миасса, новости челябинска, импортозамещение
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