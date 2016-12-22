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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 10:15

Еще один совладелец «Гринфлайта» не смог добиться в суде снятия ареста с доли в УК


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ООО «Центр современных технологий», которому принадлежит 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside»), не смогло обжаловать арест своей доли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд (...) согласился с решением первой инстанции от 29 сентября 2016 года, которым на данное имущество был наложен арест. Постановление обжаловали адвокаты ООО "Центр современных технологий". Суд апелляционной инстанции лишь дополнил постановление районного суда, указав срок наложения ареста на период предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении участников долевого строительства, – до до 14 января 2017 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Кроме того, по ее словам, судебная коллегия уточнила, в чем заключается арест: собственникам запрещено пользоваться и распоряжаться указанным имуществом.

Ранее в том же суде не смогла оспорить аналогичное решение совладелица ООО «Гринфлайт» Маргарита Бутакова – ей также принадлежит 20% доли в уставном капитале компании.

По данным СПАРК, уставной капитал «Гринфлайта» составляет 500 млн рублей. Владельцем 40% является Александр Москалюк, по 20% принадлежит Бутаковой, ООО «Центр современных технологий» и ООО «Медиа-Стиль».

С начала года ООО «Гринфлайт» заморозил строительство 29 домов в ЖК «Академ Riverside». В настоящее время генподрядчиком ЖК является трест «Магнитострой» Олега Лакницкого, который возглавил «Гринфлайт» в июне этого года.

В середине ноября руководство «Гринфлайта» со второй попытки убедило полицию снять арест с части счетов компании для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности, которое стало возможно после введения процедуры наблюдения. В компании утверждают, что аресты уставного капитала не влияют на ее текущую деятельность.

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Теги: челябинский облсуд, гринфлайт, новости челябинска
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