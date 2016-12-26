Энергетики подключили к электросетям экологический объект в Верхнеуральском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Решена многолетняя проблема с загрязнением бассейна реки Урал сельскохозяйственными выбросами и сточными водами в Верхнеуральском районе – специалисты Магнитогорских электросетей филиала «Челябэнерго» подключили очистные сооружения к электросетям, чем завершили их подготовку к эксплуатации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«О необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию Верхнеуральских очистных сооружений говорили на протяжении 15 лет. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский лично дважды посетил объект незавершенного строительства и в апреле 2016 года потребовал его скорейшего ввода в эксплуатацию», – напомнили в энергокомпании.

Там рассказали, что для подключения объекта энергетики заменили силовой трансформатор мощностью 160 кВА на трансформатор 250 кВА, а также около 100 метров кабельной линии, высоковольтные сборные шины 10 кВ и разъединители.

«Монтажные и пусконаладочные работы заняли менее 30 дней. В настоящее время все энергопринимающие устройства приведены в рабочее состояние, экологический объект готов к эксплуатации», – рассказали в энергокомпании, добавив, что все работы проведены в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».