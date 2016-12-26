Пн, 26.12.2016, 19:55 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 16:22

Энергетики подключили к электросетям экологический объект в Верхнеуральском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Решена многолетняя проблема с загрязнением бассейна реки Урал сельскохозяйственными выбросами и сточными водами в Верхнеуральском районе – специалисты Магнитогорских электросетей филиала «Челябэнерго» подключили очистные сооружения к электросетям, чем завершили их подготовку к эксплуатации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«О необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию Верхнеуральских очистных сооружений говорили на протяжении 15 лет. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский лично дважды посетил объект незавершенного строительства и в апреле 2016 года потребовал его скорейшего ввода в эксплуатацию», – напомнили в энергокомпании.

Там рассказали, что для подключения объекта энергетики заменили силовой трансформатор мощностью 160 кВА на трансформатор 250 кВА, а также около 100 метров кабельной линии, высоковольтные сборные шины 10 кВ и разъединители.

«Монтажные и пусконаладочные работы заняли менее 30 дней. В настоящее время все энергопринимающие устройства приведены в рабочее состояние, экологический объект готов к эксплуатации», – рассказали в энергокомпании, добавив, что все работы проведены в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябэнерго, мрск урала
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 16:33
Оползень на карьере «Березняковский» продолжает двигаться и опустился до 3 метров
сегодня, 16:03
Лаборатория по диагностике африканской чумы свиней появится на Южном Урале
сегодня, 15:41
Фильм о спецоценке условий труда, снятый на ММК, отмечен спецпризом Минтруда
сегодня, 14:31
IKEA построят в новом поселке под Челябинском
вчера, 12:40
Работы на карьере «Березняковский» приостановлены на 60 суток
24 декабря, 17:14
Дубровский пообещал оргвыводы, если область не войдет в ТОП-20 рейтинга инвестклимата
23 декабря, 10:22
ФРП одобрил займ на 150 млн миасскому предприятию
22 декабря, 17:11
ВАЖНО. Граждан и организации будут штрафовать за парковку на газонах и надувные батуты
22 декабря, 16:58
ММК и ERG заключили стратегический контракт на поставку железорудного сырья
22 декабря, 10:15
Еще один совладелец «Гринфлайта» не смог добиться в суде снятия ареста с доли в УК
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость