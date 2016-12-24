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Агентство новостей Доступ 1 24 декабря 2016 года, 17:14

Дубровский пообещал оргвыводы, если область не войдет в ТОП-20 рейтинга инвестклимата


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский губернатор Борис Дубровский пообещал сделать оргвыводы, в случае если регион не сможет в 2017 году войти в первую двадцатку Национального рейтинга состояния инвестклимата, – напомним, эта задача была поставлена летом 2016, после Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил журналистам в ходе итоговой пресс-конференции 24 декабря глава региона, сейчас Челябинская область в этом рейтинге находится на 26 месте, поднявшись за полгода на две позиции.

«Перед нами стоит задача попасть в двадцатку. Для этого мы сделали все, а если не все, то очень многое. Там достаточно значимую роль играет оценка бизнесом инвестклимата, учитываются именно эмоции бизнеса», – отметил Дубровский, добавив, что если результат не будет достигнут, в отношении кураторов этого направления последуют оргвыводы.

Напомним, кроме озвученной, перед регионом стоит также задача войти в ТОП-10 данного рейтинга к 2018 году. 

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Теги: челябинская область, итоги года, рейтинг, борис дубровский, инвестклимат
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