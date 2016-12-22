ЧМК расширяет производство мерной арматуры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) расширяет сортамент и объемы выпуска мерной арматуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На ЧМК создан новый производственный участок, оснащенный двумя десятками специализированных станков.

«Участок размотки бунтов создан в прокатном цехе № 2, на базе проволочного стана. На станках из выпускаемого цехом бунтового проката будут производить прутки круглого и периодического сечения диаметром от 6 до 10 мм», – говорится в сообщении.

Работа участка позволит комбинату нарастить объемы производства продукции, востребованной на рынке, и создать дополнительно около 70 новых рабочих мест.

Спрос на мерную арматуру и ее стоимость значительно выше, чем проката в бунтах.

Прутки из арматурной стали аналогичного сечения диаметром 10 мм ЧМК производит сегодня и на других станах. Мерная арматура диаметром от 6 до 8 мм – новый для предприятия сортамент.

Участок уже начал свою работу, пока продукцию производят на нескольких станках, полностью завершить монтаж оборудования планируется в начале следующего года.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.