ЧМК произвел 140-миллионную тонну агломерата

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) произвел 140-миллионную тонну агломерата – рудного концентрата для выплавки чугуна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Юбилейную тонну агломерата произвели на аглофабрике № 2. Производственный участок работает в составе четырех агломашин и выпускает ежегодно около 5 млн тонн продукции.

Аглофабрику № 2 запустили в работу в 2005 году. Стоимость этого инвестиционного проекта составила более 150 млн долларов. На фабрике использованы новые технологии по выпуску качественного сырья для выплавки чугуна, комплекс соответствует самым высоким требованиям экологической безопасности. В России за последние несколько десятков лет это стало одним из самых масштабных обновлений агломерационного производства на металлургическом предприятии.

Строительство современной аглофабрики позволило ЧМК отказаться от выпуска горячего агломерата на аглофабрике № 1, построенной еще в 1956 году и оснащенной менее прогрессивными системами очистки.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.