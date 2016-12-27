ВАЖНО. Заливаем полный бак дизтопливом. Что еще подорожает в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С января в России подорожает алкоголь, сигареты, топливо и ЖКХ. Увеличение акцизов и ряд других действий властей сделают сразу несколько категорий товаров дороже прямо в новогоднюю полночь.

СИГАРЕТЫ

Цены на сигареты будут расти из-за повышающейся ставки акциза: с 2017 года повысится и специфическая часть, и адвалорная (рассчитывается в процентах от стоимости пачки и платится в том случае, если она превышает 71,7 рубля). Специфическая в следующем году поднимется с 1 250 до 1 562 рублей за 1000 сигарет, а адвалорная вырастет с 13% до 14,5% от стоимости дорогих сигарет. При этом следующим годом подорожание сигарет не ограничится — специфическую часть акциза планируют повышать на 10% ежегодно в течение трех лет.

Стоимость пачки сигарет при этом увеличится на 20%. По расчетам табачных компаний, средняя цена после повышения составит 113 рублей.

Кроме того, в следующем году вырастет акциз на табак, а также станут подакцизными электронные сигареты и жидкость для них.

АЛКОГОЛЬ

Вместе с акцизами на сигареты повысятся и акцизы на алкоголь. В два раза увеличится акциз на вино, произведенное не в России, – до 18 рублей за литр, а на шампанское возрастет с 26 до 36 рублей. Повысятся акцизы и на другой алкоголь. Исключением станут только игристые и обычные вина, произведенные из российского сырья.

Повышение акцизов окажет разный эффект на расценки по разным видам алкогольной продукции, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Даже двукратный рост акцизов на импортные классические вина несущественно изменит цены, поскольку размер акциза для вина остается небольшим. Более сильное влияние повышение акцизов окажет на крепкий алкоголь. По словам Шапкина, цена на бутылку водки или коньяка объемом 0,5 л вырастет примерно на 20 рублей. «Заметнее всего подорожает шампанское – примерно на 40 рублей за бутылку», – говорит эксперт.

ТОПЛИВО

С января следующего года подорожает только дизельное топливо – акциз вырастет с 5,3 тыс. до 6,8 тыс. рублей за тонну. Акциз на бензин в следующем году останется на прежнем уровне – 10,1 тыс. рублей за тонну, а расти начнет с 2018 года.

Впрочем, у цен на топливо есть факторы как снижения, так и роста. В следующем году стоимость нефтепродуктов, скорее всего, вырастет, считает директор по развитию бизнеса компании «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Также на цену повлияет снижение со следующего года экспортных пошлин на бензин и дизельное топливо. Отдельный фактор – удорожание нефти после соглашения ОПЕК и стран, не входящих в картель. «Рост цен на топливо однозначно будет, вопрос только в том, насколько сильный – равный инфляции или выше», – говорит Турукало.

ЖКХ

Дороже станут и услуги ЖКХ – с 1 июля 2017 года во всех регионах вырастут тарифы. Самое большое повышение тарифов будет в Москве, Санкт-Петербурге, на Камчатке и в Якутии.

Тарифы на коммуналку вырастут в Челябинской области на 3,9% в 2017

Осенью владельцы недвижимости получат платежки, в которых сумма налога снова будет выше, чем годом ранее. Если налог в 2015 году рассчитывался как 20% платежа исходя из кадастровой стоимости и 80% – из инвентаризационной, то по итогам 2016 года пропорция составит уже 40 на 60%. Напомним, что замена инвентаризационной стоимости происходит постепенно, в течение пяти лет, вплоть до 2020 года.

По материалам РБК