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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 11:47

Южноуральские социологи презентовали свежий рейтинг влияния элит


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лаборатория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС презентует свежий «Рейтинг влияния представителей региональной элиты» – в этом году методика исследования усложнилась, были разделены понятия «известность» и «влияние», и как оказалось, два этих понятия совсем не тождественны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В исследовании приняли участие 60 экспертов, в рейтинг-лист было включено 143 персоны.

Рейтинг влияния представителей региональной элиты по итогам 2016 года вновь возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский (балл влияния – 8,70, в июне 2016 – 9,00, декабрь 2015 – 9,29). Второе место в рейтинге у председателя Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашников (8,65; 8,75; 8,36). Третьей фигурой по степени влияния на жизнь Челябинской области эксперты назвали совладельца ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александра Аристова (7,95; 8,42; 6,36).

Четвертое место занял начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-майор Игорь Ахримеев, который прибавил 4 позиции за полгода, а балл его влияния увеличился с 6,75 до 7,80. Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш находится на пятом месте рейтинга (6,75), прокурор Челябинской области Александр Кондратьев – на шестом (6,60), начальник полицейского Главка Андрей Сергеев – на седьмом (6,58), причем за полгода генерал поднялся сразу на 20 позиций (впрочем, в декабре 2015 Сергеев был на 9 месте по влиятельности).

Восьмым в рейтинге влияния стал челябинский мэр Евгений Тефтелев (6,55), девятое место – у вице-губернатора Евгения Редина (6,45), замыкает первую десятку рейтинга влияния руководитель следственного управления СКР по Челябинской области генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев.

Эксперты отметили несколько ключевых тенденций нынешнего рейтинга влияния. Во-первых, это понижение среднего балла влияния в границах первой десятки персон рейтинга (с 7,36 до 7,24 за год) и понижение балла влияния лидера рейтинга (с 9,20 до 8,70). Во-вторых, и это вполне соответствует общефедеральному тренду, налицо усиление позиций силовиков – в десятке мы можем увидеть троих представителей этой сферы. Еще одним трендом итогового рейтинга элиты стало сокращение до двух персон группы представителей региональной элиты с очень сильным влиянием (с оценкой от восьми до десяти баллов).

Первая десятка рейтинга известности немного отличается от ТОП-10 рейтинга влияния. Большую роль здесь играл такой фактор, как активное присутствие в информационной повестке, включая новостные поводы, PR-кампании и/или рекламу.

Впрочем первые две строчки рейтингов совпадают: глава региона и владелец ММК не сдают позиций. Хотя Виктор Рашников все же вынужден делить место с экс-депутатом Госдумы и экс-губернатором Михаилом Юревичем.

На четвертом месте по известности – бизнесмен Аристов – Россия вряд ли скоро забудет историю c его Rolls Royce, за ремонт которого рабочий должен будет заплатить бизнесмену, публично заявившему, что он виновника ДТП прощает, больше 3 млн рублей.

Пятый по известности – депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг, за ним следуют спикер ЗСО Мякуш, гендиректор ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» Андрей Косилов, вице-спикер Закса Семен Мительман и глава Челябинска Тефтелев. А замыкает десятку лидеров рейтинга известности замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Следующий рейтинг известности и степени влияния представителей региональной элиты будет замерен в середине 2017 года.

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Теги: соцопрос, новости челябинска, рейтинг влиятельных южноуральцев
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