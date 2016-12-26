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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 14:18

Задержан серийный пироман, поджигавший подъезды домов в Златоусте


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Златоуста (Челябинская область) задержала 43-летнего горожанина, учинившего за выходные как минимум три пожара, – люди выпрыгивали из окон ради спасения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Серийным пироманом, державшим в страхе жителей двухэтажных бараков в Златоусте, оказался 43-летний мужчина, проживавший на улице Чернышевского. За выходные злоумышленник успел поджечь подъезды нескольких домов, оставив без крыши над головой десятки людей. Мотивов своего поведения горожанин объяснить не смог. Его ждут психологическая и психиатрическая экспертизы.

«Вы сейчас спите и сладко видите сны, а мой дом горит. Улица Парижской Коммуны, 9. Это страшно, когда ты не можешь выйти, потому что твоя дверь заблокирована. Это поджог, мою дверь подперли, я не смогла выйти. Но к счастью, я выпрыгнула из окна. Это страшно, когда у тебя нет больше дома. Это бесчеловечность», – написала девушка в соцсети, выложив фото горящего здания (орфография автора сохранена. – Прим. АН  «Доступ»).

Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога). Пока стражи порядка подозревают пиромана в трех преступных эпизодах. Но не исключено, что их было больше.

Жители дома по улице Свободы, 20 рассказали, что им тоже пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. А обитатели дома 19 по Чернышевского вовремя почувствовали запах дыма и сами потушили возгорание.

Ольга Плеханова,
фото из группы «Подслушано Златоуст»

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Теги: пожар, новости златоуста, поджигатель, пироман, сгорели дома
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