18+ Задержан психбольной, забивший насмерть мать на северо-западе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Психбольной челябинец задержан по подозрению в смертельном избиении 77-летней матери – мужчину поместили в изолятор временного содержания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 22 декабря, житель Челябинска, вернувшись к себе в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Молодогвардейцев, обнаружил, что его мать мертва, а у 43-летнего брата избиты руки. Как выяснили стражи порядка, прибывшие на место, соседи слышали крики погибшей о помощи. По подозрению в совершении преступления задержали психбольного сына пенсионерки.

«Установлено, что подозреваемый бил и душил свою мать. У потерпевшей сломаны ребра, тупая травма шеи и закрытая черепно-мозговая травма. Пояснить по поводу произошедшего мужчина ничего не может. Он состоит на учете у психиатра. Будем назначать ему психиатрическую экспертизу. А пока решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста», – рассказал руководитель СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Юрий Кадиков.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Ведутся следственные действия. Если экспертиза признает мужчину невменяемым, его ожидает принудительное лечение.

Ольга Плеханова