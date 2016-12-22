18+ Задержан челябинец, устроивший развратную переписку с 10-летней школьницей «Вконтакте»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска, два года переписывавшийся с маленькой девочкой в соцсети, задержан и водворен в изолятор – беседу на развратные темы прочитали родители школьницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С юной челябинкой взрослый мужчина познакомился во «Вконтакте» в 2014 году, когда ей было еще 10 лет. Чтобы не пугать девочку, горожанин прикинулся ровесником школьницы и начал переписку на интимные темы. Позднее мужчина признался, что ему на самом деле 33 года, и ребенок стал реже вступать в диалоги. В ходе виртуальной дружбы злоумышленник склонил девочку сфотографироваться обнаженной и отправить ему изображения. На этом переписка не прекратилась. На днях сообщения извращенца прочитали родители девочки, которые обратились в правоохранительные органы.

«Мужчина задержан, свою вину он признал. Сказал, что писал девочке, потому что она ему понравилась. Возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ – "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". В настоящее время он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям», – рассказал и.о. руководителя СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Илья Аскаров.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Работал грузчиком. Стражи порядка изъяли у него технику, при помощи которой он мог заходить в интернет, на экспертизу.

Ольга Плеханова