Вандалы разгромили детский городок, построенный военными Чебаркуля в 30-градусный мороз

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители чебаркульского ДОСа (Челябинская область) негодуют из-за сломанного детского городка, который военные два дня отстраивали в 30-градусный мороз, – вандалов требуют наказать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 24 декабря, утром жители ДОСа увидели, что снежный городок, который еще не успели залить водой, разгромлен. Неизвестные вандалы ночью проникли в район стадиона и сломали лабиринт и множество фигур, которые контрактники строили в 30-градусный мороз, чтобы порадовать детей к Новому году. Всю красоту горожане должны были увидеть в каникулы.

«Каким-то “недолюдям” пришло в голову разрушить все и вандальным методом уничтожить красоту. Жители ДОСа! Что же вы творите? Ничего святого! Неужели так сложно беречь то, что имеете? Военнослужащие приедут и уедут, а вам и вашим детям здесь жить. У нас во всем виновата власть и чиновники, а давайте начнем с себя! Пора уже научиться любить и уважать себя, научиться созидать красоту вокруг себя!» – написала супруга одного из военных Юлия Могилевец.

Шокированные горожане поддержали пост девушки в соцсети, выражая свое возмущение. Одни комментаторы считают, что разрушения учинили дети 6-11 классов, и требуют провести профилактические беседы со школьниками. Другие уверены, что ребенку было бы не под силу разбить огромные глыбы снега, и предлагают поставить на месте городка караул.

Фото из группы «Типичный Чебаркуль»

