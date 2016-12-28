18+ В Челябинске ищут убийцу, зарезавшего 2-х собутыльников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Тракторозаводском районе Челябинска расследуют двойное убийство – в одном из домов обнаружены изрезанные трупы двух мужчин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тела двух мужчин с множественными колото-резаными ранениями найдены в одной из квартир в районе ЧТЗ. По предварительным данным, произошло убийство на бытовой почве. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

«У следствия имеются основания предполагать причастность к совершению преступления конкретного лица. Подробности будут, когда это лицо будет допрошено», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления. Расследование дела продолжается.