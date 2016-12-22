Собаковод нашел 6 кг «синтетики» в лесу под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сосновском районе (Челябинская область) устанавливается принадлежность свертка с 6 кг различных синтетических наркотиков – подозрительный пакет обнаружен благодаря бдительному собаководу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

Сообщение об обнаружении данного свертка поступило в ОМВД России по Сосновскому району от жителя одного из новых микрорайонов пригорода Челябинска.

«В среду, 21 декабря, мужчина, прогуливаясь с собакой в лесном массиве недалеко от поселка Малиновка, обнаружил подозрительный пакет внушительного размера в тайнике под деревом. Предположив, что в свертке могут находиться взрывчатые вещества, он проявил бдительность и сообщил о находке в полицию», – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в свертке были различные синтетические наркотики. По предварительной информации, стоимость изъятого составляет порядка 4 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).