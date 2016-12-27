СРОЧНО! Семь коллекторов-вымогателей задержали в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские задержали группу из семи коллекторов, вымогавших деньги у жителей Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержана организованная группа в составе семи человек, которые подозреваются в совершении серии вымогательств – подозреваемые высказывали угрозы жизни и здоровью граждан, а также причиняли ущерб их имуществу», – сообщили в МВД.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 163 (вымогательство) и 213 (хулиганство) УК РФ.

В полиции говорят, что задержанные являлись сотрудниками микрофинансовой организации, предоставляющей услуги по кредитованию и взысканию задолженностей с клиентов.

В рамках обысков в офисах и квартирах подозреваемых на территории Челябинска, Златоуста, Миасса и поселка Увельский изъяты пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски, сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, ежедневники и различные документы организации.

В настоящее время в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Установлена их причастность к четырем эпизодам противоправной деятельности.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению других аналогичных преступлений.