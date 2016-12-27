Ребенок дважды оказался под колесами на «зебре» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске мальчика дважды сбили на пешеходном переходе – ребенок госпитализирован с многочисленными травмами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

«Днем 26 декабря на проспекте Комарова, 40 водитель Renault, мужчина 1950 года рождения, сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего дорогу по "зебре". Ударом подростка отбросило на ехавший в попутном направлении слева Nissan», – говорится в сообщении.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы, множество ушибов и был госпитализирован. По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.