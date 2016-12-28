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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 11:37

Пять домов в Челябинске остались без воды из-за коммунальной аварии с потопом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Коммунальщики заявили, что начали устранять порыв водовода на улице Доватора в Челябинске, – со слов местных жителей, двор топило с 3 часов ночи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В Советском районе, по улице Доватора, 30 с 10.00 приостановлено водоснабжение по данному адресу. Под временное ограничение ресурса для работ по ликвидации повреждения на водоводе диаметром 200 мм попал дом по улице Доватора, 30 и соседние дома: 28, 30-Д, 32, 32-Б. Заявка принята под утро на круглосуточную линию (351) 729-95-59 и поставлена в план работы. Бригада специалистов уже работает на адресе», – сообщает МУП «ПОВВ».

Напомним, жильцы пожаловались, что их двор уже семь часов топит и никто не перекрывает воду. По данным на 10.30 вода из кранов еще текла, а проезжую часть заливало.

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Теги: жкх, коммунальная авария, новости челябинска
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