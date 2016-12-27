Пьяный пассажир поезда ранил полицейского ножом в лицо

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пьяный житель Башкортостана напал с перочинным ножом на сотрудника транспортной полиции в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление произошло в вагоне пассажирского поезда сообщением Уфа – Новый Уренгой. Пьяный мужчина нарушал общественный порядок, распивал спиртное, ругался нецензурной бранью. В ответ на замечание полицейского он умышленно нанес последнему удар перочинным ножом в лицо.

«Уральским следственным управлением на транспорте СКР в отношении жителя Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время допрошены подозреваемый, потерпевший, свидетели, решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы в целях установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью полицейскому.