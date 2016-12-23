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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 06:28

18+ Пенсионер из Озерска насмерть замерз, выбежав на улицу без куртки и обуви


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 67-летнего жителя Озерска (ЗАТО, Челябинская область), труп которого без верхней одежды и обуви был обнаружен на автопарковке, – погибший злоупотреблял спиртным и был способен на необдуманные поступки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлена личность и причина смерти озерчанина, тело которого нашли на автопарковке у дома по улице Семенова. Погибшим оказался 67-летний пенсионер, проживавший в соседнем дворе. Мужчина скончался от общего переохлаждения организма, так как выбежал на улицу без куртки и обуви.

«Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, в ходе исследования трупа не обнаружено. Погибший злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения мог совершать неосмысленные поступки, в том числе выходить из жилища без верхней одежды», – рассказала старший следователь СО по Озерску СУ СКР по Челябинской области Олеся Фаткуллина.

Осмотрев жилища погибшего, стражи порядка нашли куртку и обувь. Общий порядок нарушен не был. Проверка по факту смерти мужчины продолжается.

Ольга Плеханова
 

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Теги: новости озерска, обморожение, труп на парковке
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