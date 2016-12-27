Ночной пассажир приставил нож к горлу женщины-таксистки в Кусе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские задержали 21-летнего парня, напавшего на женщину-таксистку с ножом в Кусинском районе (Челябинская область), – пассажир собирался похитить у водителя машину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ночью женщина, работающая таксистом, везла из села Петропавловка молодого пассажира. Парень попросила заехать на адрес, не указанный в заявке. Пассажир зашел в дом, а вышел из него с ножом, который приставил к горлу водителя, потребовав выйти из авто. Женщина не растерялась и успела позвать на помощь по рации.

«Когда коллеги-таксисты стали отзываться и сообщать, что едут к ней на помощь, мужчина сбежал. Участниками следственно-оперативной группы был установлен и задержан ранее судимый 21-летний молодой человек», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.