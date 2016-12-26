18+ Многодетная жительница Златоуста зарезала мужа на собственной свадьбе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Златоуста (Челябинская область) зарезала новоиспеченного супруга во время свадьбы – молодожены рассорились, решая, кто будет управлять семейным бюджетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Убийство произошло в ночь на 25 декабря в квартире дома по улице Бориса Ручьева. Супруги, которые днем поженились, отмечали свадьбу с друзьями и родственниками. В ходе застолья муж припомнил, что дал жене денег на покупки, однако сдачу она ему не вернула. На его возмущение женщина заявила, что не отдаст деньги, так как сможет лучше о них позаботиться. Разразился скандал.

«В ходе ссоры женщина взяла нож и ранила мужа в грудную клетку. Он скончался на месте. В квартиру прибыла следственно-оперативная группа. Невеста сразу вину признала. Рассказала, что ранее муж ее бил. Мы не стали заключать женщину под стражу, так как на руках у нее трое малолетних детей», – рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Артем Дубовицкий.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась, в отличие от ее супруга. Вместе пара прожила семь лет, однако на регистрацию брака решилась только на днях.

Ольга Плеханова

