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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 14:26

Маршрутка сбила 10-летнего мальчика в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске маршрутка сбила десятилетнего мальчика – школьник перебегал дорогу по «зебре», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Авария произошла вечером 27 декабря на улице Горького, возле дома 79. Водитель 1981 года рождения, управляя маршруткой Ford Transit (№ 46), сбил десятилетнего мальчика, который пересекал дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Ребенок получил ушибы мягких тканей головы и был направлен на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Теги: дтп, маршрутка, авария
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