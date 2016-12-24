Легковушка влетела в грузовик под Челябинском, погибли двое

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Красноармейском районе (Челябинская область) в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария произошла в пятницу, 23 декабря, около шести вечера на 47 километре трассы Челябинск – Новосибирск.

«Водитель ВАЗ-21113, по предварительным данным, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении грузовому Volvo, совершил с ним столкновение», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Там уточнили, что 55-летний водитель легкового автомобиля и его 54-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.